Angri strade dissestate: la protesta Pasquale Mauri in aula (video)

Angri. Rete stradale definita colabrodo: opposizione chiede fondi e interventi urgenti per sicurezza e decoro urbano.

Viabilità. In Consiglio comunale l’affondo dell’opposizione sulle condizioni della rete viaria e della provinciale Orta Longa

Denuncia in aula sulla rete stradale

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Angri, il consigliere di opposizione Pasquale Mauri ha acceso i riflettori sulla drammatica condizione della rete viaria cittadina.

Particolarmente critica, secondo quanto evidenziato in aula, la situazione della strada provinciale Orta Longa, a ridosso della Strada statale 268 del Vesuvio. Un’area che solo pochi anni fa era stata interessata dall’inaugurazione del nuovo ponte realizzato dalla Provincia e che oggi, stando alla denuncia, si presenterebbe in uno stato definito «a dir poco vergognoso».

“Una rete colabrodo”

«Una rete stradale colabrodo», così Mauri ha sintetizzato la situazione nel corso dell’assise. L’ex primo cittadino ha sottolineato la mancanza di attenzione e, soprattutto, l’assenza di risorse economiche adeguate per intervenire almeno sulle arterie principali.

Secondo il consigliere, sarebbe necessario avviare una programmazione urgente di interventi strutturali, finalizzati a garantire maggiore sicurezza agli automobilisti e a restituire decoro urbano alle diverse zone della città.

