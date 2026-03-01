ASL Salerno, al via gli Ambulatori Virtuali di Comunità: presentazione il 2 marzo in Aula Blu

I cittadini potranno effettuare televisite di controllo, rinnovi dei piani terapeutici e consulti specialistici, nel rispetto delle linee nazionali sulla telemedicina.

Domani, lunedì 2 marzo, alle ore 11.00, presso l’Aula Blu della sede centrale dell’ASL Salerno in via Nizza, sarà presentata l’iniziativa sperimentale degli Ambulatori Virtuali di Comunità, collegata con i 127 Comuni aderenti al progetto.

All’incontro prenderanno parte il Direttore Generale dell’ASL Salerno, Gennaro Sosto, il Direttore Sanitario Primo Sergianni e il Direttore Amministrativo Ferdinando Memoli.

Il modello organizzativo degli Ambulatori Virtuali di Comunità è gestito dalla UOC Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza Artificiale, diretta da Antonio Coppola, con il contributo degli specialisti aziendali e dei reparti dell’ASL Salerno che erogheranno le prestazioni in telemedicina.

Il progetto si fonda su presìdi fisici di prossimità, collocati in spazi comunali, sedi territoriali e strutture sociosanitarie, dove i cittadini potranno effettuare televisite di controllo, rinnovi dei piani terapeutici e consulti specialistici, nel rispetto delle linee nazionali sulla telemedicina.

Particolare attenzione è rivolta alle persone anziane, fragili o poco digitalizzate, che potranno contare sul supporto del facilitatore digitale, figura appositamente formata per assistere l’utenza nell’accesso alle prestazioni e nell’utilizzo delle piattaforme tecnologiche, favorendo così una sanità sempre più inclusiva e vicina ai territori.