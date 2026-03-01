ASL Salerno presenta dgli Ambulatori Virtuali: telemedicina e supporto digitale

ASL Salerno. Presentazione ufficiale dei nuovi Ambulatori Virtuali: telemedicina e supporto digitale per cittadini e pazienti fragili.

Sanità. A Salerno dall’Aula Blu la presentazione del modello sperimentale in collegamento con 127 Comuni

Presentazione ufficiale all’Aula Blu

Lunedì 2 marzo, alle ore 11.00, presso l’Aula Blu della sede centrale della ASL Salerno in via Nizza, sarà presentata l’iniziativa sperimentale degli Ambulatori Virtuali di Comunità. L’evento si svolgerà in collegamento con i 127 Comuni coinvolti nel progetto.

All’incontro prenderanno parte il Direttore Generale Gennaro Sosto, il Direttore Sanitario Primo Sergianni e il Direttore Amministrativo Ferdinando Memoli.

Il modello organizzativo

Il modello degli Ambulatori Virtuali di Comunità è gestito dalla UOC Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza Artificiale, diretta da Antonio Coppola, con il contributo degli specialisti aziendali e dei reparti che erogheranno le prestazioni in telemedicina.

L’organizzazione si fonda su presìdi fisici di prossimità, collocati in spazi comunali, sedi territoriali e strutture sociosanitarie. All’interno di queste sedi i cittadini potranno effettuare televisite di controllo, rinnovi di piani terapeutici e consulti specialistici, in linea con le direttive nazionali sulla telemedicina.

Supporto ai cittadini fragili

Particolare attenzione è rivolta ad anziani, persone fragili o non digitalizzate, che potranno contare sulla figura del facilitatore digitale. Si tratta di personale appositamente formato per assistere gli utenti nell’accesso alle prestazioni, nell’utilizzo della piattaforma e nell’attivazione degli strumenti necessari per fruire correttamente dei servizi sanitari a distanza.

Fiume Sarno e rischio idrogeologico sotto la lente del Parlamento (video)