Atrani, anziana colpita da emorragia cerebrale: trasferita d’urgenza in eliambulanza al Ruggi

L’anziana avrebbe manifestato stato confusionale e difficoltà nella comunicazione, sintomi compatibili con un’emergenza neurologica.

Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio ad Atrani, in Costiera Amalfitana, dove una donna di 82 anni è stata colpita da un improvviso malore nella propria abitazione. L’anziana avrebbe manifestato stato confusionale e difficoltà nella comunicazione, sintomi compatibili con un’emergenza neurologica.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il 118, che ha disposto il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale di Castiglione di Ravello. Qui gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato un’emorragia cerebrale, rendendo necessario il ricovero urgente in ambiente specialistico.

Considerata la gravità del quadro clinico, i sanitari hanno disposto l’immediato trasferimento in una struttura dotata di neurochirurgia e terapia intensiva. È stata quindi attivata l’eliambulanza del servizio regionale di emergenza, atterrata nel campo sportivo di Scala, unico spazio idoneo nella zona, come riporta “Il Quotidiano della Costiera”.

Dopo le manovre di stabilizzazione, il velivolo è decollato alle 17:35 in direzione dell’Ospedale Ruggi d’Aragona, dove la paziente è stata presa in carico dal reparto di Rianimazione per le cure necessarie.