Campania. Non registra il figlio all’anagrafe perché il padre è detenuto: 38enne denunciata

A Massa di Somma, comune a sud di Napoli, una donna di 38 anni è stata denunciata dai Carabinieri per il reato di soppressione di stato.

I fatti risalgono alla fine di gennaio, quando la donna ha dato alla luce un bambino. Trascorse alcune settimane, a fine febbraio, una verifica congiunta tra medici e carabinieri ha fatto emergere un’anomalia: dagli archivi dell’anagrafe la 38enne, residente a Marano di Napoli, risultava ancora nubile e senza figli, nonostante la nascita del neonato.

Come previsto dalla normativa, la dichiarazione di nascita deve essere resa entro dieci giorni dal parto. Sono quindi scattati gli accertamenti dei carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio, che si sono recati presso l’abitazione della donna. Fortunatamente, madre e figlio sono stati trovati in buone condizioni di salute.

La donna ha spiegato di aver rinviato la registrazione per consentire al bambino di avere il cognome del padre. I due genitori non sono sposati e, per il riconoscimento, è necessaria la presenza di entrambi. Il padre del neonato, infatti, è attualmente detenuto presso il carcere di Secondigliano e, secondo quanto riferito, sarebbe prossimo alla scarcerazione, prevista per il 27 marzo.

Convinta di poter regolarizzare la situazione a breve, la donna ha deciso di attendere. Nel frattempo, però, è scattata la denuncia. La vicenda dovrebbe comunque risolversi nei prossimi giorni: una volta completate le procedure, il bambino potrà essere ufficialmente registrato e riconosciuto anche dal padre.