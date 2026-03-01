Carcere di Salerno, bloccato drone con droga e telefonino: maxi sequestro a Fuorni

In una prima fase, nell’area parcheggio del penitenziario, sono stati scoperti due involucri abilmente occultati contenenti hashish e cocaina.

Operazione antidroga e anti-introduzione di telefoni cellulari alla Casa Circondariale di Fuorni, dove nella giornata di ieri la Polizia Penitenziaria ha rinvenuto e sequestrato sostanze stupefacenti e un telefono cellulare destinato, secondo quanto emerso, a contatti illeciti con l’esterno. L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e controllo disposte dal comando dell’istituto penitenziario di Salerno.

I fatti

In una prima fase, nell’area parcheggio del penitenziario, sono stati scoperti due involucri abilmente occultati contenenti hashish e cocaina. Contestualmente, il personale addetto alla vigilanza ha intercettato un drone che sorvolava la struttura trasportando due pacchi. Il velivolo è stato bloccato prima che il materiale potesse essere recuperato all’interno: nei plichi erano presenti altra droga e un telefono cellulare, verosimilmente destinato all’uso da parte di detenuti per comunicazioni non consentite. Il carico sarebbe stato diretto verso l’area del campo sportivo dell’istituto o in una zona adiacente all’aula bunker. Sono in corso accertamenti per individuare i responsabili e ricostruire la provenienza del drone e dello stupefacente.

La posizione dell’OSAPP

Soddisfazione è stata espressa dall’OSAPP. Il segretario regionale Vincenzo Palmieri ha evidenziato la professionalità e il senso del dovere degli agenti, sottolineando come l’operazione sia stata condotta nonostante la carenza di organico, il sovraffollamento e la complessità dei circuiti detentivi. Il sindacato ha inoltre rimarcato che l’episodio si è verificato mentre la direzione dell’istituto e l’associazione Antigone erano impegnate in iniziative interne, tra cui la consegna di ricompense ai detenuti meritevoli e attività informative in ambito sanitario.

Secondo l’OSAPP, l’introduzione di droga e cellulari – spesso tramite droni o lanci dall’esterno – rappresenta una delle principali criticità per la sicurezza penitenziaria e rischia di vanificare gli sforzi di trattamento e reinserimento. Il consigliere Fattorello ha annunciato che sarà proposto al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria un riconoscimento ufficiale per il personale impegnato nell’operazione.