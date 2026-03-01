Furto d’auto a Tramonti, finisce con un incidente ad Angri: fermato il responsabile

Una volta giunto ad Angri, il veicolo rubato è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. In seguito all’impatto, il conducente avrebbe abbandonato l’auto sul posto, tentando di allontanarsi a piedi.

Si è conclusa nel giro di poche ore la vicenda legata a un furto d’auto avvenuto nella mattinata del 26 febbraio, nel territorio di Tramonti, e terminata con un incidente stradale ad Angri.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo residente a Tramonti avrebbe sottratto un’autovettura lasciata in sosta con le chiavi inserite nella frazione di Polvica. Dopo essersi impossessato del mezzo, si sarebbe diretto verso l’Agro nocerino.

Una volta giunto ad Angri, il veicolo rubato è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. In seguito all’impatto, il conducente avrebbe abbandonato l’auto sul posto, tentando di allontanarsi a piedi per far perdere le proprie tracce.

L’intervento tempestivo dell’Arma dei Carabinieri ha però consentito di rintracciare e fermare rapidamente l’uomo, che è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito. Sono ora in corso le verifiche per definire nel dettaglio la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.