Giallo a Sant’Egidio del Monte Albino: 60enne trovato morto in casa

Un uomo di 60 anni, persona conosciuta in paese, è stato rinvenuto senza vita nella tarda serata di ieri all’interno della propria abitazione, in una traversa di viale degli Aranci, a Sant’Egidio del Monte Albino. La scoperta è avvenuta intorno alle 23.

Sul corpo dell’uomo è stata riscontrata una ferita da arma da taglio. Secondo le prime informazioni, la lesione non sarebbe particolarmente profonda, un elemento che rende ancora più complessa la ricostruzione dell’accaduto.

Al momento restano da chiarire sia le cause del decesso sia la dinamica che ha portato al ferimento. Gli inquirenti stanno valutando diverse ipotesi, senza escludere alcuna pista, in attesa degli esiti degli accertamenti medico-legali.

Sul caso indagano i carabinieri del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dal pubblico ministero Gianluca Caputo, che ha disposto tutti gli approfondimenti necessari per fare piena luce su una vicenda che, allo stato attuale, si presenta come un vero e proprio giallo.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo, mentre la notizia ha destato forte impressione nella comunità sangiliana, scossa dalla morte di una persona nota.