Girone H, la Paganese cade in casa: il Barletta passa 2-0 e vola in vetta

Stadio gremito e clima da categorie superiori, ma l’avvio di gara sorride ai biancorossi, più aggressivi e concreti.

Serata amara al Marcello Torre per la Paganese, che esce sconfitta dal big match contro il Barletta. Gli ospiti si impongono 0-2 e operano il sorpasso in classifica, agganciando il Martina in cima al girone H.

Stadio gremito e clima da categorie superiori, ma l’avvio di gara sorride ai biancorossi, più aggressivi e concreti. La squadra di Novelli fatica a trovare ritmo e perde presto Graziani per infortunio. Al 25’ l’episodio che indirizza il match: Da Silva scappa via e viene fermato da Isufi, per l’arbitro è fallo da ultimo uomo. Cartellino rosso e calcio di rigore trasformato da Lattanzio per lo 0-1. Pochi minuti dopo arriva anche il raddoppio, firmato da Laringe con un preciso diagonale.

La Paganese accusa il colpo e rischia di capitolare ancora prima dell’intervallo, salvata solo dal palo sulla conclusione di Da Silva. Nella ripresa gli azzurrostellati aumentano il possesso e provano a riaprire la gara, ma trovano sulla loro strada un attento Fernandes e una scarsa precisione sotto porta, soprattutto con Pierce.

Nel finale il Barletta sfiora il tris, ma il risultato non cambia: al triplice fischio è festa per i tifosi ospiti, mentre per la Paganese resta il rammarico per una serata storta nello scontro diretto più atteso della stagione.