La Scafatese non si ferma: battuta la Flaminia, promozione sempre più vicina

La Scafatese supera 2-1 la Flaminia Civitacastellana e compie un altro passo deciso verso la promozione aritmetica in Serie C.

Stadio pieno e atmosfera da categoria superiore, ma l’avvio di gara premia subito i padroni di casa, più intensi e determinati. La Scafatese supera 2-1 la Flaminia Civitacastellana e compie un altro passo deciso verso la promozione aritmetica in Serie C, portando a 17 punti il vantaggio sulla seconda in classifica.

In un girone che continua a evidenziare un netto divario tecnico, la formazione guidata da mister Ferraro gestisce senza particolari affanni l’ennesimo impegno stagionale. L’approccio è quello consueto: ritmo alto e pressione costante. Dopo una rete annullata ad Acquadro per posizione irregolare, il vantaggio arriva al 16’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Convitto e deviato sfortunatamente nella propria porta da Achy.

La Scafatese continua a spingere alla ricerca del raddoppio, ma va al riposo avanti di una sola rete. In avvio di ripresa, a sorpresa, gli ospiti trovano il pareggio: Polidori approfitta di un rimpallo e supera Leonardo, rimettendo momentaneamente in equilibrio il match.

I gialloblù non si scompongono e, dopo una fase senza grandi emozioni, rimettono la testa avanti a metà secondo tempo. È ancora Convitto a salire in cattedra, con un assist preciso per Palmieri che, sul secondo palo, firma il gol del definitivo 2-1. La Flaminia prova a rendersi pericolosa con Sirbu alla mezz’ora, ma senza creare reali pericoli.

Al triplice fischio arriva la decima vittoria consecutiva per la Scafatese, che consolida il primato e guarda già al prossimo impegno dopo la sosta, sul campo del Sassari Latte Dolce, con la promozione ormai sempre più a portata di mano.