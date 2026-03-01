Pescara, Insigne torna al gol dopo 5041 giorni: suo il momentaneo 1-1 contro il Palermo

L’attaccante ha ritrovato la via del gol con la maglia del Pescara a distanza di ben 5041 giorni dall’ultima rete ufficiale.

Da
Redazione
-

Dopo un’attesa lunghissima, Lorenzo Insigne è tornato a esultare. L’attaccante ha ritrovato la via del gol con la maglia del Pescara a distanza di ben 5041 giorni dall’ultima rete ufficiale.

Il ritorno al gol è arrivato al 55’ del match contro il Palermo, quando Insigne ha firmato il momentaneo 1-1, riportando in equilibrio una gara fino a quel momento complicata per gli abruzzesi.

Una rete dal forte valore simbolico, accolta con grande entusiasmo dai tifosi biancazzurri, che segna una tappa importante nel percorso di rilancio dell’attaccante.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

