Pescara, Insigne torna al gol dopo 5041 giorni: suo il momentaneo 1-1 contro il Palermo

Dopo un’attesa lunghissima, Lorenzo Insigne è tornato a esultare. L’attaccante ha ritrovato la via del gol con la maglia del Pescara a distanza di ben 5041 giorni dall’ultima rete ufficiale.
Il ritorno al gol è arrivato al 55’ del match contro il Palermo, quando Insigne ha firmato il momentaneo 1-1, riportando in equilibrio una gara fino a quel momento complicata per gli abruzzesi.
Una rete dal forte valore simbolico, accolta con grande entusiasmo dai tifosi biancazzurri, che segna una tappa importante nel percorso di rilancio dell’attaccante.