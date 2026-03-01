Sanremo 2026, Sal Da Vinci conquista il Leone d’Oro: è lui il vincitore

Alla resa dei conti, tra Arisa, Ditonellapiaga, Marco Masini, Fedez, Sayf e Sal Da Vinci, a trionfare è stato proprio l’artista napoletano.

Erano rimasti in cinque a contendersi l’ambita statuetta del Leone d’Oro al Festival di Sanremo 2026. Una classifica che, come spesso accade, ha generato polemiche e malumori, soprattutto per l’esclusione di Serena Brancale dalla cinquina finale. Alla resa dei conti, tra Arisa, Ditonellapiaga, Marco Masini, Fedez, Sayf e Sal Da Vinci, a trionfare è stato proprio l’artista napoletano.

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026

Il verdetto è arrivato poco dopo le due del mattino del 1° marzo, tra gli applausi del pubblico del Teatro Ariston. Al quinto posto si sono classificati Fedez e Masini, al quarto Arisa con Magica Favola, al terzo Ditonellapiaga. Nel testa a testa finale tra Sal Da Vinci e Sayf, ha prevalso l’esperienza e la forza emotiva del cantante partenopeo.

«Questo premio lo dedico alla mia famiglia e alla mia città, Napoli», ha detto commosso dal palco. Con Per sempre sì, brano che già al primo ascolto aveva convinto stampa e addetti ai lavori, Sal Da Vinci ha raccontato il bisogno universale d’amore e di legami duraturi, riportando al centro della scena quel “per sempre” in cui molti oggi faticano a credere. Non la nascita di una stella, ma la consacrazione definitiva di un artista che ha saputo attraversare il tempo.

Un Festival discusso ma sempre vivo

Si chiude così una settantaseiesima edizione vissuta tra critiche, entusiasmo e grandi numeri. L’Ariston ha tributato un’ovazione anche a Serena Brancale, nona classificata ma tra le più applaudite dal pubblico. Un segnale, ancora una volta, di quanto Sanremo resti imprevedibile e centrale nel panorama musicale italiano.

L’edizione 2026 verrà ricordata anche come Festival di transizione: sul palco, Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che nel 2027 le redini della kermesse passeranno a Stefano De Martino.

I premi di Sanremo 2026

Oltre al Leone d’Oro, come da tradizione, sono stati assegnati numerosi riconoscimenti collaterali:

Premio Sergio Bardotti – Miglior testo: Fedez e Masini con Male necessario

Premio Giancarlo Bigazzi – Miglior componimento musicale: Ditonellapiaga con Che fastidio

Premio della Critica Mia Martini: Fulminacci con Stupida sfortuna

Premio Sala Stampa Radio-TV-Web Lucio Dalla: Serena Brancale

Premio TIM: Serena Brancale

Sanremo saluta così il suo pubblico, confermandosi ancora una volta molto più di una gara canora: uno specchio del Paese, capace di dividere, emozionare e raccontare la musica italiana come nessun altro evento.