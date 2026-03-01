Sant’Egidio del Monte Albino. Marrazzo ferma i mezzi pesanti a San Lorenzo

Sant’Egidio del Monte Albino. Rigenerazione urbana e stop ai mezzi pesanti: l’assessore interviene sull’area ex Condea e Tagliamonte

La nota social sulla rigenerazione urbana

A Sant’Egidio del Monte Albino torna al centro del dibattito l’area delle ex industrie conserviere Condea e Tagliamonte, nella storica frazione di San Lorenzo. A intervenire è l’assessore delegato Gianluigi Marrazzo, che in una nota social parla di «punto strategico ma anche delicato del nostro territorio».

Marrazzo ricorda che l’Amministrazione si è già attivata «prima attraverso il PUC e successivamente nello scorso dicembre in Consiglio comunale con la delibera 53/2025», richiamando la possibilità di rigenerazione urbana mediante gli incentivi della Legge Regionale 16/2004. Un passaggio che, nelle sue parole, rappresenta «un impegno chiaro verso il recupero e la valorizzazione della zona».

Stop ai mezzi pesanti nel centro di San Lorenzo

L’assessore non usa mezzi termini nel descrivere il malcontento dei residenti: parla di «comunità stanca dei continui disagi» e dei «mezzi pesanti bloccati nel centro cittadino che paralizzano la viabilità». L’area industriale dismessa viene definita «quel cancro sempre lì a limitare ogni crescita e prospettiva di sviluppo».

Da qui l’impegno annunciato: «In vista della prossima campagna conserviera mi impegno sin da subito a lavorare per introdurre limitazioni al transito dei mezzi pesanti nel centro di San Lorenzo». Una misura che, secondo Marrazzo, sarebbe necessaria per garantire «sicurezza, ordine e maggiore vivibilità».

Un messaggio politico che pesa

Nella parte finale della nota, Marrazzo lancia un appello ai proprietari dell’area affinché avviino «un concreto percorso di riqualificazione», assicurando che l’Amministrazione è pronta a collaborare «per trasformare una criticità in un’opportunità di rilancio e decoro urbano».

Parole che, lette nel contesto delle tensioni interne alla maggioranza guidata dal sindaco pro tempore Antonio La Mura, assumono anche un chiaro significato politico. I rapporti tra Marrazzo e il primo cittadino non sarebbero da tempo idilliaci e questa presa di posizione, così netta e pubblica, suona per alcuni anche come un vero e proprio guanto di sfida contro l’indecisionismo di Antonio La Mura.

Se si tratti solo di un’iniziativa amministrativa o dell’anticamera di un nuovo e scontato equilibrio politico in vista dei prossimi mesi, lo diranno consequenzialmente i fatti. Per ora resta una certezza: a San Lorenzo il tema della rigenerazione urbana è tornato prepotentemente al centro del dibattito, e con esso le dinamiche interne al Palazzo Comunale di Piazza G.B. Ferrajoli.

Agroalimentare. Nocera – Pagani visita del Consorzio Mela Val Venosta (video)