Serie D, girone H: grande attesa a Pagani per Paganese-Barletta

Spettatore interessato del big match sarà il Martina, impegnato in casa contro il Ferrandina e pronto ad approfittare di un eventuale passo falso delle prime due.

Pagani si prepara a vivere una delle sfide più attese della stagione. Al “Stadio Marcello Torre” va in scena alle ore 15 il big match del girone H di Serie D tra la Paganese, attuale capolista, e il Barletta, seconda forza del campionato a due punti dalla vetta.

La gara, che arriva in un momento chiave della stagione, mette di fronte due squadre considerate unanimemente tra le più complete del torneo. La Paganese, guidata da Raffaele Novelli, ha costruito il proprio primato su continuità di rendimento e solidità complessiva. Dall’altra parte il Barletta, allenato da Massimo Paci, arriva a Pagani forte di sei vittorie consecutive e di una difesa imbattuta da cinque turni, a testimonianza del cambio di passo avuto nelle ultime settimane.

Dal punto di vista dell’ordine pubblico, dal Viminale è arrivato il via libera alla trasferta dei tifosi biancorossi: sono attesi circa 500 sostenitori del Barletta, mentre l’impianto paganese si avvia verso il tutto esaurito, a conferma dell’importanza dell’evento.

La sfida ha anche un peso storico: negli ultimi quarant’anni il “Marcello Torre” si è spesso rivelato un campo difficile per il Barletta, che in campionato ha raccolto più pareggi e sconfitte che successi. Numeri che, però, restano sullo sfondo rispetto alla posta in palio attuale, tutta concentrata sulla corsa alla promozione in Serie C.

Sul piano tecnico, il Barletta deve fare i conti con l’assenza per squalifica di Giancarlo Malcore e con le incertezze legate alla recente non omologazione del risultato contro l’Afragolese. Paci ha lasciato intendere di avere più soluzioni offensive a disposizione, pur confermando le certezze di un assetto difensivo ormai rodato. La Paganese, fedele al suo 4-3-3, valuta invece le ultime scelte nel reparto avanzato, con il resto dell’undici che dovrebbe ricalcare quello visto nelle ultime uscite.

Spettatore interessato del big match sarà il Martina, impegnato in casa contro il Ferrandina e pronto ad approfittare di un eventuale passo falso delle prime due. Turno delicato anche per il Fasano, che contro la Sarnese si gioca forse una delle ultime possibilità di restare agganciato al treno di testa.

Il 26° turno del girone H si completa con le gare Afragolese-Acerrana, Nardò-Fidelis Andria, Nola-Francavilla in Sinni, Gravina-Pompei, Heraclea-Virtus Francavilla e Real Normanna-Manfredonia, in una giornata che potrebbe ridisegnare equilibri e prospettive nella lotta al vertice.