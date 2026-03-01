Tragedia sull’A2 del Mediterraneo: 28enne perde la vita allo svincolo di Battipaglia

La vittima, originaria di Eboli, era alla guida di una utilitaria rimasta coinvolta in un primo scontro con un’altra vettura.

Tragico incidente nella notte sull’A2 del Mediterraneo, dove un giovane di 28 anni ha perso la vita intorno alle 3, all’altezza dello svincolo autostradale di Battipaglia, in direzione sud.

La vittima, originaria di Eboli, era alla guida di una utilitaria rimasta coinvolta in un primo scontro con un’altra vettura. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane sarebbe poi sceso dall’auto, ma in quei drammatici istanti è stato travolto da un secondo veicolo sopraggiunto, morendo sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, insieme ai soccorritori del Vopi. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

La circolazione ha subito rallentamenti nelle ore successive per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata. Restano ora da chiarire con precisione le responsabilità e la sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia.