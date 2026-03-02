Agropoli, sub disperso durante un’immersione: ritrovato senza vita nella Baia di Trentova

Tragedia nella tarda serata di ieri ad Agropoli, dove un uomo di circa quarant’anni, di origine ucraina, è stato ritrovato morto in mare dopo essere scomparso durante un’immersione. L’allarme è scattato poco dopo le 23.

L’uomo stava effettuando immersioni insieme ad altre persone nella Baia di Trentova, utilizzando regolarmente la boa di segnalazione. Quando i compagni non lo hanno visto riemergere, hanno immediatamente allertato la Guardia Costiera, che ha avviato le ricerche.

Sul posto è stata inviata un’imbarcazione ed è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati sia con una squadra a terra sia con il nucleo sommozzatori giunto da Napoli. Dopo le operazioni di ricerca, il corpo dell’uomo è stato individuato in mare, purtroppo già privo di vita.

Restano da chiarire le cause del decesso: al momento non è escluso che il sub possa essere stato colto da un malore durante l’immersione. Gli accertamenti sono in corso.