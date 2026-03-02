Allarme sicurezza nel centro storico di Salerno, l’ABBAC chiede più controlli a tutela dei turisti

Cresce la preoccupazione per la sicurezza nel centro storico di Salerno, dopo l’ennesimo episodio di criminalità che ha coinvolto una turista. A lanciare l’allarme è ABBAC Campania, attraverso le parole del suo presidente Agostino Ingenito, intervenuto in diretta su Radio Alfa.

Il riferimento è alla rapina avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì, quando una donna, ospite di una struttura ricettiva situata in via Masuccio Salernitano, è stata sorpresa nel sonno da tre individui. I malviventi avrebbero fatto irruzione nell’appartamento puntandole contro una pistola e costringendola a consegnare denaro ed effetti personali.

«Siamo allarmati e fortemente preoccupati per la recrudescenza di questi episodi nel cuore della città», ha sottolineato Ingenito, evidenziando come la situazione rischi di compromettere l’immagine turistica di Salerno proprio alla vigilia dell’avvio della stagione. «Comprendiamo le difficoltà operative delle forze dell’ordine – ha aggiunto – ma in questo momento storico è indispensabile rafforzare la presenza sul territorio e garantire maggiori livelli di sicurezza».

Secondo l’ABBAC, il contesto internazionale già carico di tensioni rende ancora più urgente tutelare visitatori e operatori del settore ricettivo. Un appello, quello dell’associazione, affinché si intervenga con misure concrete per evitare che simili episodi possano ripetersi e minare la fiducia di chi sceglie Salerno come meta turistica.