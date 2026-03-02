Da Vinci esulta e incorona De Martino: “Napoli finalmente protagonista”

La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo è stata accolta con entusiasmo e parole cariche di emozione. L’artista ha definito la musica “un contenitore meraviglioso, senza etichette, in cui tutti possono entrare”, sottolineando il valore universale del linguaggio musicale.

Grande soddisfazione anche per l’annuncio di Stefano De Martino come futuro conduttore e direttore artistico del Festival: “Gli ho fatto i complimenti, sono felice per lui e di saperlo felice. Questa è una Napoli che finalmente occupa il posto che merita”, ha dichiarato Da Vinci.

Numerosi i messaggi di affetto arrivati all’artista, tra cui quello di Carlo Verdone, che ha celebrato il successo con parole di stima e amicizia.

Sul possibile futuro artistico insieme a De Martino, Sal Da Vinci frena: “Adesso non ci penso, mi godo questo momento. Il prossimo sarà il Festival di Stefano e avrà tutto il mio supporto, perché se lo merita”.