Emergenze idrogeologiche e il piano del Consorzio di Bonifica (video)

Consorzio di Bonifica. Monitoraggio costante e interventi programmati per rafforzare la sicurezza idraulica del territorio

Monitoraggio costante contro il rischio idrogeologico

Ancora emergenze idrogeologiche al centro del programma di prevenzione messo in campo dal Consorzio di Bonifica del Sarno. La rete di monitoraggio e intervento continua a operare in modo costante, confermando l’importanza di una pianificazione strutturata e coordinata sull’intero comprensorio.

Il ruolo del Consorzio e il coordinamento istituzionale

Il presidente Mario Rosario D’Angelo ha ribadito il ruolo dell’ente a supporto degli organismi competenti nella manutenzione dei canali primari, sottolineando come l’attività progettuale del Consorzio si integri con le azioni promosse dagli enti governativi.

Interventi programmati anche per il 2026

Prosegue l’elenco delle attività già avviate e di quelle previste nel corso del 2026, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la prevenzione e la sicurezza idraulica dell’area, in un’ottica di programmazione continua e strutturale.

