Meteo Campania: temperature in rialzo, nuvole persistenti e pausa dalla pioggia

Settimana all’insegna della stabilità meteorologica in Campania, dove si registra un progressivo aumento delle temperature accompagnato però da un cielo spesso coperto. Le precipitazioni resteranno assenti, mentre i valori termici si porteranno su livelli quasi primaverili, con punte prossime ai 20 gradi nelle ore centrali della giornata, soprattutto lungo le aree costiere.
Il clima più mite si farà sentire anche nelle ore serali, con escursioni termiche contenute. Se da un lato questo consentirà un abbigliamento più leggero, dall’altro l’assenza di vento e pioggia potrebbe favorire un maggiore ristagno di polveri sottili nell’aria, soprattutto nei contesti urbani.
La settimana in corso segna dunque una tregua dal maltempo e accompagna l’avvicinamento alla primavera astronomica. Nei prossimi giorni le giornate inizieranno gradualmente ad allungarsi, senza però cambiamenti significativi sul fronte meteo: nuvolosità diffusa e temperature in lieve aumento resteranno gli elementi dominanti.
Uno scenario destinato però a mutare. Dalla prossima settimana, infatti, i modelli previsionali indicano il possibile arrivo di una nuova perturbazione, con un ritorno dell’instabilità e il rischio di piogge improvvise in diverse zone della regione. Per ora, però, la Campania può godere di una fase relativamente tranquilla, caratterizzata da tempo stabile e clima più gradevole.