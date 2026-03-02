Napoli, evade dai domiciliari e viene sorpreso in scooter: arrestato 45enne al Rione Traiano

Era agli arresti domiciliari ma circolava tranquillamente in scooter per le strade del quartiere. Per questo un 45enne napoletano è stato arrestato dai Carabinieri nel Rione Traiano con l’accusa di evasione.

I militari della stazione locale erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando, in via Marco Aurelio, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter.

Insospettiti, hanno deciso di procedere al controllo, ma il conducente non si è fermato all’alt, proseguendo la marcia per alcune centinaia di metri.

Il breve inseguimento si è concluso in via Cassiodoro, dove l’uomo si è fermato. I Carabinieri, che conoscono bene la zona e i residenti sottoposti a misure restrittive, lo hanno immediatamente riconosciuto.

Si tratta di G.I., già arrestato lo scorso gennaio con l’accusa di aver incendiato alcuni cassonetti dei rifiuti in via detta Pacifico e da allora sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

La violazione della misura cautelare è apparsa subito evidente. Per il 45enne è scattato quindi un nuovo arresto con l’accusa di evasione. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

L’episodio si inserisce nell’ambito dei quotidiani controlli delle forze dell’ordine nel quartiere, finalizzati al rispetto delle misure restrittive e alla prevenzione dei reati sul territorio.