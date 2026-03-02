Rapina nella notte in centro a Salerno: donna minacciata con una pistola in un B&B

Secondo una prima ricostruzione, i tre avrebbero raggiunto la stanza della vittima e, dopo averla minacciata con una pistola, si sarebbero fatti consegnare il denaro.

Ancora un episodio di criminalità nel cuore di Salerno. Nella notte tra mercoledì e giovedì, come riportato da Il Mattino, tre giovanissimi si sarebbero introdotti all’interno di un bed and breakfast situato nei pressi di Via Masuccio Salernitano, dove alloggiava una donna.

Secondo una prima ricostruzione, i tre avrebbero raggiunto la stanza della vittima e, dopo averla minacciata con una pistola, si sarebbero fatti consegnare il denaro contenuto nel portafoglio e alcuni effetti personali, per poi dileguarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, allarmati dalle grida della donna. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto la denuncia e avviato immediatamente le indagini.

Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, nella speranza di individuare elementi utili per risalire all’identità dei tre responsabili. Le indagini proseguono.