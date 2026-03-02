Resta a terra in autostrada senza farmaci salvavita: 67enne soccorso dalla Polizia sull’A2

Durante una sosta per una breve pausa, l’uomo è sceso dal mezzo ma, al momento della ripartenza, non è riuscito a risalire a bordo.

Disavventura a lieto fine nel primo pomeriggio del 27 febbraio lungo l’A2 del Mediterraneo, dove un uomo di 67 anni è stato soccorso dalla Polizia di Stato dopo essere rimasto bloccato in un’area di servizio.

Il 67enne viaggiava a bordo di un autobus di linea diretto in Calabria. Durante una sosta per una breve pausa, l’uomo è sceso dal mezzo ma, al momento della ripartenza, non è riuscito a risalire a bordo. Il pullman ha così ripreso la marcia lasciandolo a terra, con il bagaglio — contenente anche farmaci salvavita — rimasto sull’autobus.

Visibilmente scosso e preoccupato per le proprie condizioni di salute, l’uomo ha chiesto aiuto spiegando agli agenti di avere urgente necessità dei medicinali, indispensabili per proseguire il viaggio in sicurezza.

L’intervento della Polizia

Immediato l’intervento di una pattuglia della Polizia Stradale di Sala Consilina. Il Centro Operativo Autostradale ha coordinato le operazioni, allertando le pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza lungo il tratto interessato per rintracciare rapidamente il mezzo pubblico.

Nel giro di poco tempo l’autobus è stato individuato e fermato. Il bagaglio del 67enne è stato recuperato e riconsegnato all’uomo, che ha potuto finalmente assumere i farmaci necessari.