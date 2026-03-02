Salerno, 17enne accoltellato in piena movida: ferito all’addome

La ferita, fortunatamente non profonda, ha reso necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso.

Paura nella serata di ieri a Salerno, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito con un’arma da taglio nel cuore della movida cittadina. L’episodio si è verificato in via Conforti, in pieno centro.

Il giovane si trovava in compagnia della fidanzata quando sarebbe stato avvicinato da un individuo che, per cause ancora in corso di accertamento, lo ha colpito con una coltellata all’addome. La ferita, fortunatamente non profonda, ha reso necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso.

Dopo le medicazioni, il minorenne è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sull’accaduto indagano i Carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a identificare l’autore dell’aggressione.