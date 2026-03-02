San Giorgio a Cremano, tenta di allagare la casa dell’ex moglie: arrestato 70enne

L’anziano, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di stupefacenti, ha cercato prima di forzare la porta dell’abitazione e poi di allagare l’appartamento.

Momenti di paura nella notte a San Giorgio a Cremano, dove un uomo di 70 anni è stato arrestato con le accuse di atti persecutori e danneggiamento. L’anziano, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di stupefacenti, ha cercato prima di forzare la porta dell’abitazione e poi di allagare l’appartamento infilando un tubo dell’irrigazione dalla finestra della cucina.

L’uomo viveva ancora sotto lo stesso tetto con l’ex moglie di 69 anni, nonostante il matrimonio fosse di fatto finito da tempo. Dalla loro relazione sono nati cinque figli, ai quali si aggiungono altri due avuti dall’uomo con un’altra donna. Secondo quanto emerso, gli episodi di violenza andavano avanti da tempo: percosse e minacce mai denunciate dalla donna, che aveva sempre evitato di rivolgersi alle autorità “perché ancora innamorata”.

La scorsa notte però la situazione è degenerata. Il 70enne ha iniziato a colpire con violenza la porta di casa mentre all’interno si trovavano l’ex moglie e alcune figlie, terrorizzate dalle urla. Non ottenendo risposta, l’uomo ha colpito l’ingresso con il casco della moto, poi con una mazza di ferro ha infranto il vetro dell’auto della donna.

Nel frattempo le vittime erano già in contatto con il 112. Poco prima dell’arrivo dei Carabinieri, l’uomo ha preso un tubo dal giardino, lo ha infilato dalla finestra e ha aperto il rubinetto nel tentativo di allagare l’abitazione. I militari lo hanno trovato ancora all’esterno, mentre continuava a colpire la porta con sedie di plastica. Per lui sono scattate le manette e il trasferimento in caserma.