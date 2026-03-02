Sant’Egidio del Monte Albino, morto 60enne in ospedale: disposta l’autopsia

Sarà l’esame autoptico a fare piena luce sulla morte di un uomo di 60 anni, residente a Sant’Egidio del Monte Albino, deceduto nella notte tra domenica e lunedì all’ospedale Umberto I.

Sarà l’esame autoptico a fare piena luce sulla morte di un uomo di 60 anni, residente a Sant’Egidio del Monte Albino, deceduto nella notte tra domenica e lunedì all’ospedale Umberto I. L’uomo era stato trasportato d’urgenza in codice rosso dai sanitari del 118 e versava in condizioni critiche: nonostante i tentativi di rianimazione, è morto poco dopo il ricovero.

Nel corso dei primi accertamenti, sul corpo sarebbe stato rilevato un taglio superficiale, un particolare che ha spinto la Procura di Nocera Inferiore a disporre ulteriori approfondimenti. Il pubblico ministero ha effettuato anche un sopralluogo nell’abitazione del 60enne e ha ordinato il sequestro della salma.

L’autopsia, che potrebbe essere eseguita già nelle prossime ore, sarà decisiva per chiarire le cause del decesso: dovrà stabilire se la ferita abbia avuto un ruolo nella morte, se siano presenti segni di colluttazione o altre lesioni e se il decesso sia riconducibile a cause naturali, traumatiche o a un malore improvviso. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, impegnati nella ricostruzione degli ultimi istanti di vita dell’uomo, dei contatti avuti prima del ricovero, del contesto familiare e abitativo e dell’origine del taglio riscontrato.

Sull’intera vicenda vige il massimo riserbo. Gli inquirenti mantengono aperte tutte le piste, dall’incidente domestico a un gesto volontario, fino all’eventuale coinvolgimento di terzi.