Sarno inaugura l’Ambulatorio Virtuale di Comunità (video)

Taglio del nastro all’Area Mercatale: telemedicina e assistenza di prossimità per i cittadini

Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale

Questa mattina a Sarno è stato inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità presso l’Area Mercatale di via San Valentino 175. Il servizio, promosso dalla ASL Salerno in collaborazione con il Comune, consente di collegare medici di base, specialisti ospedalieri, infermieri territoriali e servizi sociali attraverso strumenti di telemedicina.

Presenti al taglio del nastro il sindaco Francesco Squillante e i rappresentanti dell’azienda sanitaria. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle cure per anziani e persone fragili, riducendo spostamenti e accessi impropri in ospedale e garantendo continuità assistenziale sul territorio.

Focus sulle Case di Comunità

Nel suo intervento, il primo cittadino ha evidenziato anche la centralità delle future Case di Comunità sul territorio sarnese, sottolineando come l’Ambulatorio Virtuale rappresenti un primo tassello di un modello sanitario di prossimità più ampio.

Un passaggio che punta al rafforzamento della rete territoriale, con servizi sempre più vicini ai cittadini e integrati con le strutture sociosanitarie locali.

