Scafati, nuova lettera anonima su presunti abusi edilizi: Carotenuto denuncia ancora ai carabinieri

Ancora lettere anonime a Palazzo Mayer e ancora una volta nel mirino finisce il capogruppo di Scafati Arancione, Francesco Carotenuto. Anche questa nuova segnalazione, come le precedenti, è stata consegnata alle Arma dei Carabinieri, presso la caserma di via Oberdan, dove il consigliere comunale ha formalizzato denuncia.

Questa volta il contenuto della missiva sarebbe particolarmente dettagliato e farebbe riferimento a presunti abusi edilizi e urbanistici. «Ho ritenuto doveroso trasmettere alle autorità competenti una segnalazione che mi è pervenuta, nella quale si descrivono presunte irregolarità gravi, che – secondo quanto riportato – sarebbero note a molti», ha spiegato Carotenuto.

Nel testo anonimo si fa riferimento a un immobile di pregio, una villa di rilevante valore artistico e architettonico, recentemente passata a un nuovo proprietario, personaggio noto. La struttura sarebbe stata inaugurata pochi mesi fa, alla presenza di numerose persone e autorità cittadine. Secondo quanto segnalato, gli interventi contestati sarebbero stati già realizzati al momento dell’apertura al pubblico.

«Le accuse contenute nella lettera sono estremamente serie – ha aggiunto il capogruppo – ma spetta esclusivamente agli organi competenti stabilire se quanto denunciato corrisponda o meno al vero. Per questo ho provveduto, ancora una volta, a segnalare tempestivamente tutto ciò che mi è stato portato a conoscenza».

Si tratta della quarta segnalazione anonima ricevuta nell’arco di circa un mese, tutte riconducibili allo stesso ambito. Un elemento che, secondo Carotenuto, non può essere ignorato. «Come consigliere comunale ho avviato un approfondimento puntuale presso gli uffici competenti, analizzando caso per caso, con l’obiettivo di fare piena luce sulle segnalazioni arrivate negli ultimi mesi. La legalità e la tutela del territorio di Scafati restano una priorità assoluta».

Nei mesi scorsi, come già denunciato, erano giunte altre tre lettere anonime, recapitate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, tutte riguardanti presunte violazioni edilizie. Le verifiche sono ora al vaglio delle autorità competenti.