Scafati. Striscione in memoria del piccolo Domenico

Scafati si è unita al dolore di molte comunità della Campania per la tragica scomparsa del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni e mezzo morto nei giorni scorsi all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un lungo calvario legato a un trapianto di cuore fallito.

In diversi punti della città sono comparsi striscioni e messaggi di cordoglio per ricordare il piccolo e manifestare vicinanza alla sua famiglia. Il gesto riprende quanto già avvenuto anche in altri centri della regione, dove i cittadini hanno espresso il proprio affetto e la loro commozione lasciando manifesti, fiori e scritte con parole di affetto e rimpianto, come “Non dovevi diventare una notizia, dovevi diventare grande”, frase apparsa su uno degli striscioni affissi nei pressi della casa del bambino.

La vicenda di Domenico ha suscitato un’ondata di partecipazione emotiva anche oltre i confini locali, con numerosi attestati di solidarietà e momenti di raccoglimento pubblico che hanno accompagnato la famiglia in queste ore di grande dolore.