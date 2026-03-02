SuperEnalotto, niente “6”: a Salerno centrato un 5 da oltre 69mila euro

La fortuna, però, ha comunque fatto tappa a Salerno, dove un giocatore ha centrato un “5” dal valore di 69.307 euro.

Nessun “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 28 febbraio: il concorso n. 35 non ha fatto registrare vincite del jackpot, che continua così a crescere fino a raggiungere quota 128,7 milioni di euro, in palio per la prossima estrazione di martedì 3 marzo 2026.

La fortuna, però, ha comunque fatto tappa a Salerno, dove un giocatore ha centrato un “5” dal valore di 69.307 euro. La giocata vincente è stata effettuata presso un punto vendita Sisal in via Arce, regalando una soddisfazione importante nonostante l’assenza del premio massimo.

La combinazione estratta è stata: 14 – 17 – 33 – 63 – 64 – 80, con Jolly 15 e SuperStar 27. Numeri che non hanno permesso di conquistare il “6”, ma che hanno comunque distribuito premi significativi in diverse parti d’Italia.

Buoni risultati anche per il SuperStar: nell’estrazione sono state registrate oltre 431mila vincite, a conferma di come il gioco continui a premiare anche senza l’assegnazione del jackpot principale.

Ora l’attesa è tutta per il prossimo appuntamento, quando il montepremi da 128,7 milioni potrebbe cambiare la vita a un nuovo fortunato giocatore.