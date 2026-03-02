Trovato morto su una panchina all’alba: tragedia nel centro di Eboli

Alcuni cittadini, notando il corpo immobile, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.

Una scena drammatica ha scosso la comunità di Eboli nelle prime ore del mattino. Intorno alle 5, un uomo di nazionalità indiana è stato trovato privo di vita su una panchina tra piazza della Repubblica e piazza Pezzullo. L’uomo era senza documenti e viveva in condizioni di estrema marginalità.

L’allarme dei passanti e l’arrivo dei soccorsi

Alcuni cittadini, notando il corpo immobile, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Contestualmente sono giunti i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Le indagini

Le operazioni sono state coordinate dal capitano Greta Gentili e dal maresciallo Giuseppe Botta. I militari hanno avviato le verifiche per chiarire le cause della morte e ricostruire l’identità dell’uomo, al momento non ancora accertata.

Salma all’obitorio

Dopo i rilievi sul luogo del ritrovamento, il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’Ospedale di Eboli, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali approfondimenti medico-legali.

I tentativi di assistenza

Secondo quanto emerso, in più occasioni erano stati attivati i servizi sociali del Consorzio ASSI per offrire supporto all’uomo. Tuttavia, avrebbe rifiutato il ricovero. A confermare una sua recente presenza in una struttura di accoglienza è Cosimo Gasparro, che ha dichiarato: «È stato da me due giorni. Poi mi hanno chiuso il centro».