Amalfi in lutto: commercialista trovato morto in casa a Pogerola

Tragedia nella serata di ieri nella frazione di Pogerola, ad Amalfi, dove un noto commercialista del posto è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un gesto volontario. L’uomo, rimasto vedovo da alcuni anni, lascia un figlio adolescente di 14 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito e per chiarire ogni aspetto della vicenda.

La notizia si è rapidamente diffusa in città e nei comuni limitrofi, dove il professionista e la sua famiglia – in particolare i fratelli, anch’essi commercialisti – erano molto conosciuti e stimati.

Profondo il cordoglio della comunità, che si stringe attorno al giovane rimasto orfano di entrambi i genitori e ai familiari, ricordando un uomo apprezzato per le sue qualità umane e professionali.