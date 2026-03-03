Angri e Pagani a passo lento verso voto delle grandi incertezze

Scenario politico ancora incerto ad Angri e Pagani: alleanze in costruzione e candidature da definire.

Politica locale. Liste in costruzione e candidati ancora da ufficializzare nelle due città chiamate alle urne in primavera

Pagani tra attese istituzionali e manovre politiche

C’è ancora molta incertezza nella definizione delle liste e nell’individuazione dei candidati sindaci. Una dinamica che appare quasi speculare sia ad Angri che a Pagani, dove la prossima primavera si voterà per il rinnovo del consiglio comunale e per l’elezione del primo cittadino.

Nella città di Sant’Alfonso il quadro resta sospeso anche in attesa delle determinazioni della commissione d’accesso e della Prefettura su un eventuale scioglimento dell’assise. Nonostante questo clima interlocutorio, gli schieramenti sono al lavoro sulle alleanze. Il sindaco Raffaele Maria De Prisco è impegnato nel consolidamento della propria coalizione, mentre il centrodestra sembra orientato a convergere con decisione sul nome di Nicola Campitiello. Nel campo progressista prende quota l’ipotesi Davide Nitto, che potrebbe catalizzare ampie componenti del centrosinistra, incluso il Partito Democratico in fase di riorganizzazione. Rimane più defilata, almeno per ora, la posizione di Salvatore Bottone, che potrebbe sciogliere le riserve solo dopo la certezza della consultazione elettorale.

Angri, candidature ancora in evoluzione

Ad Angri il percorso verso l’individuazione del candidato sindaco appare ancora in fase interlocutoria. Nel centrodestra si ragiona sul nome di Pasquale Mauri, indicato da Forza Italia, mentre una componente di Fratelli d’Italia spinge per ampliare il ventaglio delle opzioni. Sul fronte opposto non sono state ancora formalizzate decisioni definitive, sebbene sembri consolidarsi una possibile convergenza su Alfonso Scoppa, che avrebbe manifestato disponibilità alla candidatura.

Non mancano, inoltre, auto candidature che vanno anche oltre la provocazione, come quella del medico Massimiliano Mazzola, fratello di Gianpaolo, già sindaco per un breve periodo. sulla scena da mesi si è proposto anche con forza l’avvocato Bruno Cirillo con una esponenziale crescita di consenso. Resta da comprendere se si tratta di posizioni simboliche o dell’effettiva volontà di partecipare alla competizione.

Al di là delle dinamiche interne ai partiti, restano sullo sfondo i programmi e le prospettive strategiche per il futuro delle due comunità, ancora poco delineati rispetto alla vivacità del confronto sulle candidature.

