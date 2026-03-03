Angri, Mazzola candidato sindaco per un paese normale (video)

Ad Angri Massimiliano Mazzola ufficializza la candidatura a sindaco puntando sulla vivibilità e sul rilancio della città.

Angri, Mazzola candidato sindaco per vivibilità. L’imprenditore e medico annuncia la discesa in campo con un lungo post sui social

L’annuncio della candidatura

Con un lungo e articolato post pubblicato sui social, l’imprenditore e medico Massimiliano Mazzola ha ufficializzato la propria candidatura alla guida della città di Angri.

Una scelta che, nelle sue intenzioni, nasce dall’esigenza di rimettere al centro del dibattito politico la qualità della vita dei cittadini e una visione più organica del sistema urbano.

Vivibilità come priorità programmatica

Alla base della decisione, motivazioni definite semplici ma strutturali: riportare la vivibilità al centro del “sistema Paese”, intervenendo su servizi, decoro, sicurezza e organizzazione degli spazi pubblici.

Un’impostazione che punta a intercettare il malcontento diffuso e a tradurlo in proposta amministrativa, in vista delle prossime elezioni comunali che si preannunciano particolarmente articolate sul piano politico.

Agroalimentare. Nocera – Pagani visita del Consorzio Mela Val Venosta (video)