Arzano, raid armato in un bar: tre arresti e due denunce. Sequestrata pistola calibro 7.65

Indagine lampo dei carabinieri tra Arzano e Grumo Nevano: restano da chiarire movente e responsabilità avvenuto dopo una violenta aggressione registrata nella notte all’interno di un bar di Arzano.

Tre giovani sono stati arrestati con accuse che vanno dalla rissa alla detenzione abusiva di arma da fuoco, mentre altre due persone sono state denunciate.

L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Grumo Nevano al termine di un’intensa attività investigativa durata tutta la notte.

L’intervento durante il servizio ad “alto impatto”

L’episodio si è verificato durante un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto tra Arzano e Grumo Nevano.

I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una rissa in un bar cittadino. All’arrivo delle pattuglie, però, i coinvolti si erano già allontanati.

Determinante si è rivelata l’analisi delle immagini di videosorveglianza, che ha consentito agli investigatori di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti.

La ricostruzione: aggressione violenta e pistola puntata al volto

Secondo quanto emerso, due giovani si trovavano nel locale intenti a utilizzare le slot machine quando sarebbero stati improvvisamente aggrediti da tre ragazzi a volto scoperto.

L’azione, durata pochi secondi, è stata particolarmente violenta: uno degli aggressori avrebbe puntato una pistola al volto di una delle vittime, mentre un complice avrebbe colpito l’altro giovane alla testa con il calcio dell’arma, i tre si sarebbero dati alla fuga dopo il raid.

Le indagini e gli arresti

Le vittime sono state successivamente rintracciate dai carabinieri, ma non si sarebbero mostrate collaborative.

Uno dei due avrebbe fornito inizialmente false generalità, circostanza che gli è costata una denuncia.

Inoltre, il giovane si trovava fuori dal comune di residenza, in violazione dell’obbligo di dimora cui era sottoposto.

Grazie alla conoscenza del territorio e al confronto con le immagini acquisite, i militari sono riusciti in poche ore a identificare i presunti responsabili.

Le ricerche, proseguite per tutta la notte, hanno portato al rintraccio dei tre giovani nelle rispettive abitazioni.

Arrestati un 23enne incensurato, un 19enne incensurato e un 22enne già noto alle forze dell’ordine. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di rissa, percosse, minaccia aggravata, ricettazione e porto e detenzione abusiva di armi.

Il ritrovamento dell’arma

Nel corso della perquisizione domiciliare a carico del 22enne, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola semiautomatica calibro 7.65 con caricatore inserito e sette munizioni. L’arma, illegalmente detenuta, era nascosta all’interno del divano dove il giovane stava dormendo al momento dell’irruzione.

La pistola non risultava oggetto di furto, ma la matricola – non punzonata – ha consentito di risalire al legittimo proprietario, un 40enne titolare di porto d’armi. L’uomo è stato denunciato per omessa comunicazione di cessione dell’arma: secondo quanto ricostruito, l’avrebbe ceduta a terzi per difficoltà economiche.

Indagini ancora in corso

I tre arrestati sono stati trasferiti in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire il movente dell’aggressione e definire eventuali ulteriori responsabilità.