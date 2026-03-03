Calcio, like e tantissime curiosità: ecco i post che regnano sui social network

Ogni giorno sono sempre di più le curiosità sul calcio che invadono i social network, tra reel, stories e post che ci raccontano il calcio a 360 gradi con prodezze e record.

Ogni giorno sono sempre di più le curiosità sul calcio che invadono i social network, tra reel, stories e post che ci raccontano il calcio a 360 gradi con prodezze e record.

Le statistiche sui siti scommesse tengono conto di tutti i dati necessari per formare le quote, ecco perché in ogni match vengono presi in considerazione anche i testa a testa, oppure il numero di gol che un calciatore ha segnato a un determinato club. Questa è molto di più di una carrellata di curiosità statistiche, perché racconta la storia del calcio in tutta la sua essenza più autentica.

Messi fa l’autografo su punizione

Nel match recente dell’Inter Miami contro l’Orlando City, Lionel Messi ha fatto capire perché resta ancora oggi uno dei calciatori più forti al mondo, il migliore per quanto riguarda il numero di assist effettuati e il secondo miglior bomber all time.

La Pulce Atomica ha segnato su punizione ed ha esultato con il gesto dell’autografo rivolto verso la panchina avversaria, per rispondere alle provocazioni subite durante il match: genio e ironia.

I racconti a luci rosse di Bobo Vieri

Ai tempi dell’Inter Bobo Vieri era sempre sorridente e ha raccontato perché sulle sue pagine social. Il bomber nerazzurro racconta che prima di ogni allenamento si incontrava con una sua fan per dei match particolari, a quanto pare a luci rossi, che caricavano Bobo e lo facevano scendere in campo e agli allenamenti sempre sorridente.

L’incredibile gol di Mascara

In Palermo – Catania del primo marzo 2009, Mascara segna da centrocampo aiutando gli Elefanti a vincere 2 – 0 e il gol entra nella storia. La rete ha fatto il giro del mondo e ancora oggi riceve milioni di visualizzazioni sui social e sui canali video dedicati al calcio.

Spalletti è come un padre per Osimhen

Nel match di playoff tra Juventus e Galatasaray, Osimhen ha segnato nella gara di ritorno contribuendo a eliminare i Bianconeri, ma non ha esultato. Tutti stanno pensando che il bomber nigeriano andrà alle Zebre l’anno prossimo, in realtà Osimhen non ha esultato per rispetto a Spalletti, un uomo definito come un padre, perché ai tempi del Napoli lo ha aiutato a uscire da un brutto periodo, vincendo lo scudetto del 2023.

Dimarco non è come Totti, Malen l’ha studiato ben

Quando si parla di Totti vengono fuori tutti i suoi record all time che lo hanno reso celebre nel calcio scommesse oggi, a partire dai 250 gol segnati in campionato con la Roma, secondo miglior marcatore di sempre in campionato, fino ai 71 rigori segnati: il miglior rigorista della Serie A.

Dopo il match contro il Genoa è stato chiesto a De Rossi se il gol realizzato da Dimarco fosse in perfetto stile Totti, Daniele ha ribadito che non bisogna scherzare con la genialità del Pupone, mentre chi sta segnando diversi gol uguali a quelli del Capitano è Malen, attaccante Giallorosso, che ha dichiarato di aver studiato le prodezze del Numero 10 della Magica proprio per replicare lo stile.