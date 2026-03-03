Caso Domenico, parla il cardiochirurgo del Monaldi: “Le cose le ho fatte bene, sono io la vittima”

“Le cose le ho fatte bene, le ho fatte bene, quindi io sono la vittima”. Così Guido Oppido, cardiochirurgo dell’Ospedale Monaldi di Napoli, si è difeso in un’intervista alla trasmissione Lo stato delle cose su Rai 3, condotta da Massimo Giletti.

Il medico è indagato per omicidio colposo per la morte del piccolo Domenico, 2 anni e mezzo, deceduto lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore. “Ho buttato 11 anni della mia vita per operare i bambini qui in Campania. Tremila bambini ne ho operati io. Tutto questo lo sto passando perché ho provato ad aiutare i figli degli altri”, ha dichiarato. Alla domanda sul presunto clampaggio dell’aorta e sulla cardiectomia prima di verificare le condizioni del cuore da trapiantare, ha replicato: “Di tutte queste belle cose ne parleremo con i giudici”.

Oggi incidente probatorio e autopsia

Oggi a Napoli sono in programma l’incidente probatorio e, a seguire, l’autopsia sul corpo del bambino, presso l’obitorio del Secondo Policlinico. Il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, ha ottenuto la ricusazione di uno dei periti nominati nel collegio, sostituito con il professor Ugolini Livi su decisione del gip Mariano Sorrentino.

Tra i punti da chiarire: la possibilità di un nuovo trapianto, l’eventuale lesione al ventricolo sinistro e l’esatto orario del clampaggio aortico. Secondo quanto emerso da conversazioni tra infermieri acquisite agli atti, il piccolo sarebbe rimasto senza cuore per almeno 45 minuti prima dell’arrivo dell’organo, che sarebbe stato danneggiato dal ghiaccio secco.

Le indagini interne

Intanto la direttrice generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino, in una lettera al quotidiano Il Mattino ha precisato che le prime verifiche interne risalgono al 30 dicembre, avviate non appena emersi dubbi sull’accaduto.

Gli atti, ha spiegato, sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, della Regione Campania e del Ministero della Salute. “Chi parla di occultamento dei fatti manifesta la sua cultura e la ricerca di facile consenso”, ha concluso la manager.

Dopo l’autopsia sarà possibile fissare la data dei funerali, che dovrebbero tenersi nel Duomo di Nola.