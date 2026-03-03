Castellammare di Stabia, droga in bicicletta elettrica: arrestato 19enne dai Carabinieri

Castellammare di Stabia, 19enne arrestato dai Carabinieri in via Petraro: in bici elettrica con hashish e crack. Era già noto alle forze dell’ordine.

Pomeriggio di controlli a Castellammare di Stabia, dove i Carabinieri hanno arrestato un 19enne del posto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata in un servizio di controllo del territorio, stava percorrendo via Petraro quando ha notato, a poca distanza, un’area ritenuta dagli investigatori potenzialmente interessata da attività di spaccio.

Proprio in quel momento è sopraggiunta una bicicletta elettrica con a bordo Catello Pio Barretta, giovane già noto alle forze dell’ordine.

Il tentativo di disfarsi della droga e la fuga

Alla vista della “gazzella”, il 19enne avrebbe tentato di liberarsi di un involucro, gettandolo a terra. Il gesto, però, non è passato inosservato ai militari, che avevano assistito all’intera scena.

I Carabinieri hanno quindi intimato l’alt, ma il giovane ha cercato di allontanarsi rapidamente. Ne è nato un breve inseguimento: uno dei militari è riuscito a bloccarlo dopo pochi metri, mentre l’altro ha recuperato il pacchetto lanciato durante la fuga.

Hashish e crack sequestrati

All’interno dell’involucro sono stati rinvenuti circa 12 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e crack. Un’ulteriore perquisizione personale ha consentito di trovare nella tasca del 19enne un altro grammo di droga.

Per il giovane è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli rafforzati predisposti sul territorio stabiese per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.