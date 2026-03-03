Controlli della Polizia Locale a Nocera Inferiore: sanzioni e una denuncia

A seguito degli accertamenti sono state elevate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada, in particolare per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Nella giornata di ieri la Polizia Locale di Nocera Inferiore ha effettuato una serie di servizi di polizia stradale su diverse arterie cittadine, con particolare attenzione alle zone a maggiore intensità di traffico.

I risultati dei controlli

Nel corso delle operazioni sono stati controllati 28 veicoli, tra autovetture e motoveicoli. A seguito degli accertamenti sono state elevate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada, in particolare per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

L’attività si inserisce in una strategia più ampia di presidio e tutela della sicurezza stradale, finalizzata a contrastare comportamenti imprudenti e pericolosi che mettono a rischio l’incolumità degli utenti della strada.

Non si ferma all’alt: identificato e denunciato

Particolarmente rilevante l’esito dell’attività investigativa collegata a un episodio avvenuto la scorsa settimana, quando un motociclista, alla vista degli agenti impegnati in un posto di controllo, aveva forzato l’alt dandosi alla fuga, sottraendosi momentaneamente all’identificazione.

Nei giorni successivi, grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, la Polizia Locale è riuscita a ricostruire i movimenti del veicolo, tracciandone il percorso e raccogliendo elementi utili all’identificazione del conducente. L’uomo è stato denunciato a piede libero.