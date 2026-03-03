Dubai sotto tensione, il racconto di una 40enne di Torre del Greco: “Sembra un lockdown”

A raccontarlo è Francesca Raspavolo, 40 anni, originaria di Torre del Greco, che da quattro anni vive a Dubai, dove insegna italiano e inglese.

“La giornata più difficile è stata quella di sabato, fino a sera inoltrata. Ora è come se fossimo in una sorta di lockdown. Le auto non girano per strada, è tutto fermo, scuole chiuse. Sentiamo solo rumori di sottofondo”.

“Da bambina sognavo di fare l’inviata di guerra – spiega – ma non avrei mai immaginato di trovarmi in un’area non lontana da uno scenario di conflitto”. La tensione, racconta, è stata particolarmente forte nelle prime ore dell’emergenza, soprattutto sabato, quando la situazione appariva più incerta.

“In questi due giorni ho incontrato numerosi napoletani che si trovano qui per lavoro e anche diversi turisti – prosegue –. Tutti seguono con attenzione gli sviluppi, ma dopo il primo giorno la situazione sembra essersi stabilizzata”.

Raspavolo invita alla prudenza: “Non bisogna prendere iniziative personali, come mettersi in viaggio autonomamente. Il monitoraggio da parte del governo locale e della Farnesina è costante. È fondamentale attenersi alle indicazioni ufficiali”.

Fonte: ANSA