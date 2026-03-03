Eboli. Esposta una riproduzione della Sacra Sindone nella Collegiata di Santa Maria della Pietà

Un’iniziativa di forte impatto spirituale ad Eboli, dove è stata allestita una riproduzione a grandezza naturale della Sacra Sindone.

A promuovere l’esposizione è stato il parroco Don Michele Marra, da sempre impegnato nella valorizzazione dei simboli della fede attraverso allestimenti curati e momenti di profonda partecipazione comunitaria. La riproduzione, lunga circa quattro metri e mezzo e larga oltre un metro, consente di osservare con chiarezza l’immagine del corpo con i segni della flagellazione, le ferite ai polsi e ai piedi provocate dai chiodi della crocifissione, la lesione al costato e le tracce della corona di spine sul capo.

Nel periodo di avvicinamento alla Pasqua, l’iniziativa rappresenta un intenso richiamo alla Passione di Cristo e offre ai fedeli un’occasione di meditazione e contemplazione. L’obiettivo è favorire un momento di raccoglimento personale e comunitario, invitando a riscoprire il significato profondo del sacrificio e dell’amore evocati dalla Sindone.

Ancora una volta la Collegiata di Santa Maria della Pietà si conferma punto di riferimento spirituale per la città, capace di coniugare tradizione e devozione con un’attenzione pastorale concreta.

L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della chiesa fino al 15 marzo.