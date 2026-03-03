Esplosione nella notte a Campagna: assalto al bancomat Bper

Assalto nella notte a uno sportello bancomat a Campagna. Nel mirino dei malviventi è finita la filiale BPER Banca di via della Pace, nella frazione Quadrivio. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 4 del mattino.

Secondo una prima ricostruzione, la banda avrebbe utilizzato la cosiddetta tecnica della “marmotta”: un ordigno artigianale inserito all’interno dello sportello Atm e riempito di esplosivo, poi fatto detonare per provocare l’apertura forzata della cassa.

Le indagini

La deflagrazione ha svegliato i residenti della zona. Dopo l’esplosione, i ladri si sarebbero impossessati del denaro contenuto nel bancomat per poi darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Il bottino è ancora in fase di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’assalto e risalire ai responsabili. Non si esclude l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.