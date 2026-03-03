Lite violenta a Sant’Eustachio: anziano colpito alla testa, poi lascia l’ospedale

L’uomo, trasportato al Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, avrebbe lasciato la struttura poco dopo l’arrivo per motivi ancora in fase di accertamento.

Si è allontanato dall’ospedale prima di completare gli accertamenti medici l’anziano rimasto ferito durante una violenta lite avvenuta nella mattinata di lunedì 2 marzo nel quartiere Sant’Eustachio, nella zona orientale di Salerno. L’uomo, trasportato al Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, avrebbe lasciato la struttura poco dopo l’arrivo per motivi ancora in fase di accertamento.

Il fatto

L’episodio si è verificato in strada dove, secondo una prima ricostruzione degli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno, un giovane del posto, già noto alle forze dell’ordine come assuntore di stupefacenti, avrebbe dato in escandescenza, infastidendo alcuni passanti e danneggiando auto in sosta.

La situazione avrebbe spinto un anziano residente a intervenire, nel tentativo di riportare la calma o di difendersi dal comportamento molesto del ragazzo. Tra i due sarebbe nata una colluttazione degenerata rapidamente.

Durante lo scontro, il giovane avrebbe colpito più volte l’anziano alla testa con una bottiglia di vetro. Alcuni residenti, allertati dalle urla, sono intervenuti per prestare soccorso e hanno chiamato il 118 e le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i poliziotti e un’ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale, da dove poi si sarebbe allontanato autonomamente.

Sono in corso indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.