Lutto a Sant’Egidio del Monte Albino: addio a Giuseppe Falcone, volto noto del territorio

Molto conosciuto e stimato in paese e nelle zone limitrofe, Falcone era una persona attiva nella vita sociale del territorio.

È venuto a mancare questa mattina, a causa di un malore improvviso, Giuseppe Falcone, residente in via Nazionale a Sant’Egidio del Monte Albino.

Molto conosciuto e stimato in paese e nelle zone limitrofe, Falcone era una persona attiva nella vita sociale del territorio, sempre presente nelle iniziative locali. Da anni era impegnato anche nel settore sportivo, ambito nel quale aveva costruito rapporti e collaborazioni apprezzate da molti.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, suscitando cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte di amici e conoscenti.

Nelle prossime ore saranno resi noti i dettagli relativi alle esequie.

Ci stringiamo con affetto al dolore della famiglia in questo momento così difficile.