Maxi operazione anticamorra a Napoli: blitz all’alba nei quartieri del centro

Vasta operazione anticamorra a Napoli: Carabinieri e Polizia impegnati dall'Alba.

Napoli si è svegliata all’alba con un imponente dispiegamento di forze dell’ordine.

Dalle prime ore del mattino, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato sono impegnate in una vasta operazione anticamorra che interessa diversi quartieri cittadini.

Il blitz è in corso nelle zone di Vasto-Arenaccia, Borgo Sant’Antonio Abate, Poggioreale, Forcella, Duchesca, Maddalena e Sanità, con interventi mirati nei confronti di numerosi esponenti ritenuti vicini ai clan Contini, Mazzarella e Sequino-Savarese.

L’operazione rappresenta un nuovo, significativo intervento repressivo contro le organizzazioni camorristiche attive nel capoluogo campano, con particolare attenzione alle dinamiche criminali radicate nei quartieri del centro storico e nelle aree limitrofe.

I dettagli dell’attività investigativa — che si inserisce nel più ampio quadro delle azioni coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia — saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 11 presso gli uffici della Procura di Napoli.

A presiedere l’incontro sarà il Procuratore della Repubblica, che fornirà informazioni su provvedimenti cautelari, capi d’imputazione e sviluppi dell’indagine.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.