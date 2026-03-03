Napoli, atti osceni davanti a una scuola a Bagnoli: arrestato 51enne

Napoli, quartiere Bagnoli: 51enne arrestato dai carabinieri davanti all’Istituto Comprensivo Madonna Assunta per atti osceni in luogo pubblico durante l’uscita degli alunni.

I carabinieri intervengono all’uscita degli alunni dell’IC Madonna Assunta in via Pozzuoli. L’uomo, con precedenti specifici, è stato trasferito in carcere.

Nel pomeriggio di ieri i militari del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti nel quartiere Bagnoli, davanti all’Istituto Comprensivo Madonna Assunta di via Pozzuoli, a seguito di una segnalazione giunta durante l’orario di uscita degli alunni.

Un uomo di 51 anni è stato bloccato e arrestato mentre, secondo quanto ricostruito, si abbassava i pantaloni in prossimità dell’ingresso dell’istituto, in presenza di minori e genitori.

L’intervento tempestivo dei carabinieri ha consentito di fermare immediatamente il soggetto ed evitare ulteriori conseguenze.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato trasferito in carcere. Dovrà rispondere dell’accusa di atti osceni in luogo pubblico.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell’Arma per ricostruire nel dettaglio l’accaduto.

