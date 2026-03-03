Nocera Inferiore. “80 anni dopo il voto alle donne”: due giorni di incontri e riflessioni al Teatro Diana

Un doppio anniversario dal forte valore simbolico e civile che sarà celebrato con una due giorni di riflessione e partecipazione in programma il 4 e 5 marzo 2026.

Si intitola “80 anni dopo il voto delle donne: tra storia e nuove sfide” l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore in occasione della Giornata Internazionale della Donna e dell’80° anniversario del primo voto alle donne in Italia.

Un doppio anniversario dal forte valore simbolico e civile che sarà celebrato con una due giorni di riflessione e partecipazione in programma il 4 e 5 marzo 2026, a partire dalle ore 9, presso il Teatro Diana, con il coinvolgimento attivo delle scuole del territorio.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione guidata dal sindaco Paolo De Maio, intende ricordare una delle conquiste più significative della storia democratica italiana, aprendo al contempo un confronto sulle nuove sfide legate alla parità di genere, ai diritti e alla piena partecipazione delle donne alla vita pubblica.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del primo cittadino, dell’assessore alla Pubblica Istruzione Federica Fortino, dell’assessore ai Diritti e alla Partecipazione Clotilde Supino, della presidente della Commissione Pari Opportunità Lisa Ruggiero e della consigliera provinciale Annarita Ferrara.

La giornata di mercoledì 4 marzo sarà dedicata agli Istituti Comprensivi, con interventi dei dirigenti scolastici e momenti di approfondimento storico. Giovedì 5 marzo, invece, l’incontro coinvolgerà gli Istituti Superiori e vedrà la partecipazione della sociologa e attivista Lella Palladino, della Fondazione Una Nessuna Centomila, che offrirà un contributo sulle nuove prospettive e sulle azioni necessarie per promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza.

Nel corso delle due giornate saranno protagonisti anche gli studenti, con performance artistiche – rappresentazioni teatrali, monologhi, interventi musicali e momenti di danza – frutto di un percorso educativo che intreccia memoria, consapevolezza e impegno civile.

«Celebrare gli 80 anni dal primo voto alle donne significa offrire alle nuove generazioni un’occasione di conoscenza e consapevolezza», ha dichiarato l’assessore Federica Fortino, sottolineando il ruolo centrale della scuola nella costruzione dei valori democratici.

Sulla stessa linea la presidente della Commissione Pari Opportunità, Lisa Ruggiero: «La parità di genere non è un traguardo definitivamente raggiunto, ma un percorso che richiede responsabilità collettiva e un costante lavoro culturale».

A chiudere, le parole del sindaco De Maio: «Ricordare il primo voto alle donne significa riaffermare il valore della partecipazione, della dignità e dell’uguaglianza. Questa iniziativa vuole essere un ponte tra passato e futuro, coinvolgendo i giovani come veri protagonisti del cambiamento».