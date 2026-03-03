Pagani nel mirino della “banda del flex”: assaltate due farmacie nel weekend

Nel corso dell’ultimo weekend è tornata in azione la cosiddetta “banda del flex”, già nota per colpi messi a segno con l’utilizzo di smerigliatrici per forzare ingressi e saracinesche.

Nuova ondata di furti nell’Agro nocerino sarnese, con episodi segnalati in particolare a Pagani. Nel corso dell’ultimo weekend è tornata in azione la cosiddetta “banda del flex”, già nota per colpi messi a segno con l’utilizzo di smerigliatrici per forzare ingressi e saracinesche.

Nel mirino dei ladri sono finite due farmacie, una in via Tramontano e l’altra in via San Domenico. I malviventi, dopo aver divelto le saracinesche in pochi minuti, sarebbero riusciti a introdursi nei locali, ma senza portare via denaro contante.

Determinante, secondo quanto ricostruito, la presenza della cassa continua, un sistema moderno di gestione del contante che impedisce prelievi non autorizzati e rende di fatto inutilizzabile il denaro custodito all’interno. Di fronte all’impossibilità di accedere ai soldi e con l’allarme già scattato – collegato direttamente con le forze dell’ordine – i ladri sarebbero stati costretti a fuggire in entrambe le circostanze.

Su tutti e due gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a verificare eventuali collegamenti con altri furti simili registrati nell’area.