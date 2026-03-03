Pagani ricorda le vittime di Balvano: messa in suffragio e delegazione alle celebrazioni

Si terrà oggi alle 18.30, presso la Chiesa del SS. Corpo di Cristo a Pagani, la celebrazione eucaristica in suffragio delle vittime paganesi della tragedia di disastro ferroviario di Balvano, avvenuta il 3 marzo 1944 e considerata la più grave sciagura ferroviaria della storia italiana.

Domani mattina il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, sarà a Balvano per prendere parte alle commemorazioni ufficiali in programma sul luogo della tragedia, insieme alla consigliera comunale Rita Greco.

«Con la consigliera Greco, insieme alla famiglia Avventurat – che anche a Balvano ha voluto ricordare le vittime con una cappella – e a Marcello Sforza, grazie ai cui studi si è riusciti a recuperare dettagli identitari di molte persone coinvolte ormai dimenticati, l’amministrazione De Prisco ha scelto da anni di fare luce su questa pagina dolorosa della storia d’Italia, assumendosi l’impegno di custodire e tramandare la memoria delle vittime, accanto alle famiglie», si legge nella nota diffusa dal Comune.

Un momento di raccoglimento e memoria per non disperdere il ricordo di una tragedia che segnò profondamente l’intero Paese e la comunità paganese.