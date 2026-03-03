Pompei, tornano le visite ai cantieri: al via la quinta edizione di “Raccontare i cantieri”

Dal 5 marzo al 23 luglio 2026, ogni giovedì visite esclusive nei cantieri di restauro e scavo del Parco Archeologico di Pompei. Accesso riservato ai possessori della MyPompeii Card.

Torna per la quinta edizione “Raccontare i Cantieri”, l’iniziativa che apre al pubblico i luoghi dove ogni giorno si svolgono le attività di manutenzione, valorizzazione e restauro del patrimonio archeologico pompeiano.

Dal 5 marzo al 23 luglio 2026, tutti i giovedì, sarà possibile accedere a 19 cantieri attivi distribuiti tra la città antica e il territorio circostante, in un calendario ricco di appuntamenti che consente di osservare da vicino il lavoro di archeologi, architetti, restauratori e ingegneri.

Un’occasione rara per scoprire il complesso lavoro di tutela che garantisce la conservazione di uno dei siti archeologici più importanti al mondo.

Tra i cantieri protagonisti dell’edizione 2026 figurano:

Casa del Labirinto

Domus di Cesio Blando

Necropoli di Porta Stabia

Insula Meridionalis

Le Ville di Stabia

Reggia di Quisisana

Il Patrimonio Verde del Parco

La villa extraurbana di Civita Giuliana

Casa di Giulio Polibio

Il restauro architettonico e la revisione delle coperture di Villa A

I depositi di San Paolino

Gli scavi e la messa in sicurezza dell’ingresso antico della Villa dei Misteri

Le visite consentono di entrare in spazi solitamente non accessibili al pubblico, offrendo la possibilità di vedere in anteprima ambienti di eccezionale pregio e strutture in fase di recupero, spesso in condizioni di ritrovamento straordinario.

Un’esperienza immersiva tra scavo e restauro

“Raccontare i Cantieri” non è una semplice visita guidata, ma un’esperienza immersiva nel lavoro quotidiano di tutela. I partecipanti potranno assistere direttamente alle attività di:

scavo archeologico

messa in sicurezza delle strutture

restauro architettonico e pittorico

manutenzione programmata

Un percorso che permette di comprendere la complessità tecnica e scientifica che sostiene la valorizzazione del sito.

Come partecipare

L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio Tecnico del Parco ed è riservata ai possessori della MyPompeii Card, inclusi i nuovi acquirenti.

Modalità di prenotazione

Prenotazione via e-mail: mypompeiicard@cultura.gov.it

Termine: entro le ore 14:00 del giorno precedente la visita scelta

Gruppi: massimo 20 persone per turno

Obbligo di presentarsi con informativa firmata

Necessaria verifica del calendario aggiornato sul sito ufficiale del Parco

Ogni settimana, a partire dal 4 marzo alle ore 11:00, sarà possibile prenotarsi per accedere a uno dei cantieri secondo il calendario pubblicato.

Il programma potrebbe subire variazioni in base alle esigenze operative dei lavori in corso.