Pompei, tornano le visite ai cantieri: al via la quinta edizione di “Raccontare i cantieri”

Torna per la quinta edizione “Raccontare i Cantieri”, l’iniziativa che apre al pubblico i luoghi dove ogni giorno si svolgono le attività di manutenzione, valorizzazione e restauro del patrimonio archeologico pompeiano.
Dal 5 marzo al 23 luglio 2026, tutti i giovedì, sarà possibile accedere a 19 cantieri attivi distribuiti tra la città antica e il territorio circostante, in un calendario ricco di appuntamenti che consente di osservare da vicino il lavoro di archeologi, architetti, restauratori e ingegneri.
Un’occasione rara per scoprire il complesso lavoro di tutela che garantisce la conservazione di uno dei siti archeologici più importanti al mondo.
Tra i cantieri protagonisti dell’edizione 2026 figurano:
-
Casa del Labirinto
-
Domus di Cesio Blando
-
Necropoli di Porta Stabia
-
Insula Meridionalis
-
Le Ville di Stabia
-
Reggia di Quisisana
-
Il Patrimonio Verde del Parco
-
La villa extraurbana di Civita Giuliana
-
Casa di Giulio Polibio
-
Il restauro architettonico e la revisione delle coperture di Villa A
-
I depositi di San Paolino
-
Gli scavi e la messa in sicurezza dell’ingresso antico della Villa dei Misteri
Le visite consentono di entrare in spazi solitamente non accessibili al pubblico, offrendo la possibilità di vedere in anteprima ambienti di eccezionale pregio e strutture in fase di recupero, spesso in condizioni di ritrovamento straordinario.
Un’esperienza immersiva tra scavo e restauro
“Raccontare i Cantieri” non è una semplice visita guidata, ma un’esperienza immersiva nel lavoro quotidiano di tutela. I partecipanti potranno assistere direttamente alle attività di:
-
scavo archeologico
-
messa in sicurezza delle strutture
-
restauro architettonico e pittorico
-
manutenzione programmata
Un percorso che permette di comprendere la complessità tecnica e scientifica che sostiene la valorizzazione del sito.
Come partecipare
L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio Tecnico del Parco ed è riservata ai possessori della MyPompeii Card, inclusi i nuovi acquirenti.
Modalità di prenotazione
-
Prenotazione via e-mail: mypompeiicard@cultura.gov.it
-
Termine: entro le ore 14:00 del giorno precedente la visita scelta
-
Gruppi: massimo 20 persone per turno
-
Obbligo di presentarsi con informativa firmata
-
Necessaria verifica del calendario aggiornato sul sito ufficiale del Parco
Ogni settimana, a partire dal 4 marzo alle ore 11:00, sarà possibile prenotarsi per accedere a uno dei cantieri secondo il calendario pubblicato.
Il programma potrebbe subire variazioni in base alle esigenze operative dei lavori in corso.